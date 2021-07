Cresce la linea di smartwatch di OPPO che oggi ha annunciato, in Cina, OPPO Watch 2, uno smartwatch che pur mantenendo lo stile del predecessore rappresenta un notevole passo in avanti, grazie al processore Snapdragon Wear 4100. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul nuovo dispositivo sul quale gira una versione personalizzata di Android, e che al momento non è destinato ai mercati internazionali.

OPPO Watch 2

Come dicevamo OPPO Watch 2 mantiene il design rettangolare del modello originale, andando però a sostituire lo Snapdragon Wear 3100 con il più recente Snapdragon Wear 4100, affiancato dal co-processore Apollo 4s sviluppato da Ambiq. Rimane il display AMOLED al cui fianco sono presenti due tasti fisici per controllare le varie funzioni.

Il punto di forza del nuovo smartwatch è indubbiamente rappresentato dall’autonomia, da sempre un tallone d’Achille per questo tipo di prodotti. Sfruttando la tecnologia UDDE (Ultra Dynamic Dual Engine) OPPO Watch 2 raggiunge i quattro giorni di autonomia in Smart Mode e ben 16 giorni in Power Saver Mode, un ottimo risultato.

Ricca la dotazione di funzioni dedicate alla salute e al fitness, con misuratore di battito cardiaco, pressione sanguigna e saturazione del sangue (SpO2), con analisi del sonno, valutazione del rischio di russamento, monitor per lo stress e moltissimo altro.

Due le varianti lanciate in Cina, una con eSIM e una con la sola connettività Bluetooth. Resta da vedere se, come è accaduto con il primo modello, anche Watch 2 con eSIM rimarrà un’esclusiva per il mercato cinese. La versione dotata di connettività cellulare opera su reti LTE e permette di effettuare e ricevere chiamate e di inoltrarle allo smartphone.

Non manca la ricarica rapida OPPO VOOC 2.0 che permette di avere un giorno di autonomia con una carica di appena dieci minuti, davvero niente male. Il sistema operativo, nella versione cinese, è Android 8.1 Oreo sul quale gira l’interfaccia personalizzata ColorOS. La versione internazionale dovrebbe invece utilizzare Wear OS, nella versione attuale, con la possibilità di essere aggiornato a Wear OS 3.0.

OPPO Watch 2 è in vendita in Cina da oggi al prezzo di 1.499 yuan (circa 195 euro) nella versione eSIM da 42 mm e a 1.999 yuan (circa 261 euro) nella versione da 46 mm. La versione Bluetooth è in vendita solo nella variante da 42 millimetri al prezzo di 1.299 yuan (circa 170 euro)