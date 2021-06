TCL è un’azienda famosa in Europa per la produzione di televisori e pannelli usati in schermi di molti marchi, che sta cercando di espandere la propria varietà di prodotti agli smartphone e agli smartwatch. Gli smartphone TCL sono presenti sul mercato sia con il marchio dell’azienda cinese sia con marchio Alcatel, ed è proprio a marchio Alcatel che sono stati presentati i nuovi Alcatel 1 e 1L Pro, entrambi smartphone di fascia bassa. L’azienda cinese ha poi presentato uno smartwatch pensato per le famiglie che vogliono avere sempre modo di essere connessi, specialmente per quanto riguarda i più piccoli.

Alcatel 1 e 1L Pro sono due smartphone di fascia bassa con a bordo Android Go

Questi due device sono piuttosto semplici ma non per questo poco interessanti. L’Alcatel 1 è dotato di un display da 5 pollici con un processore quad core Mediatek MT6739 e soltanto 1 GB di RAM e 2000 mAh di batteria. La memoria è da 16 GB espandibili tramite MicroSD fino ad altri 32 GB aggiuntivi che completano una scheda tecnica non particolarmente prestante ma che con la presenza di Android 11 in versione Go sarà sufficiente a garantire un’esperienza piuttosto fluida e stabile.

Alcatel 1L Pro invece è dotato di uno schermo da 6,1 pollici con un notch centrale a V e una fotocamera frontale da 5 MP al suo interno. In questo caso troviamo inoltre una CPU octa-core UNISOC SC9863A accompagnata da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile. Questo device è dotato anche di un lettore di impronte digitali posteriore e un pulsante dedicato per Google Assistant oltre che di una batteria da 3000 mAh che garantisce una durata dichiarata davvero notevole della batteria da circa 20 giorni di stand-by. Il comparto fotocamere posteriore vede protagonisti due sensori da 13 MP e 2 MP e come per Alcatel 1, anche questo 1L Pro abbiamo Android 11 Go.

Ovviamente il punto forte di questi due dispositivi non può che essere il prezzo. Alcatel 1 verrà lanciato ad agosto in Europa al prezzo di 59€ mentre il fratello maggiore Alcatel L1 Pro arriverà sul mercato sudamericano a circa 130$.

TCL MOVETIME Family Watch 2 è il nome dello smartwatch TCL dedicato alla famiglia e ai bambini

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un dispositivo indossabile TCL di fascia bassa, scelta molto sensata visto l’utilizzo per cui è pensato. Il Family Watch 2 è un dispositivo con un display da 1,5 pollici e un cinturino da 20 mm con un peso complessivo di 55 grammi. La caratteristica fondamentale che contraddistingue questo orologio smart è la durabilità, ecco quindi giustificata la copertura in plastica presente sullo schermo e la costruzione di certo non vota all’eleganza. Al suo interno troviamo una batteria da 850 mAh che dovrebbe durare circa 2 giorni con 4G abilitato o 7 giorni di stand-by.

Oltre ad alcune bande 4G, questo smartwatch TCL è anche compatibile con VOLTE. Troviamo poi una fotocamera da 2 MP nella parte superiore del dispositivo, utile ad inquadrare il viso di chi lo indossa, nel caso di una videochiamata. Il sistema di ricarica non è proprietario e fa uso di una porta micro USB. Oltre a queste importanti funzioni MOVETIME Family Watch 2 supporta anche il tracciamento della localizzazione in tempo reale e cronologia della localizzazione, utili nel caso in cui si voglia creare una “geo fence” ovvero una zona delimitata che nel caso venga superata attiva una notifica sui dispositivi abilitati. Questo smartwatch arriverà in Europa ad agosto per 149 €.