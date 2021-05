In vista dell’entrata in vigore del green pass europeo prevista a partire dal 1° luglio, il ministro per l’Innovazione Vittorio Colao ha annunciato che il certificato che consente di circolare liberamente in tutta Europa sarà disponibile anche in formato digitale tramite l’app IO, lo strumento che la Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei cittadini italiani.

Il green pass è il certificato che consente di viaggiare liberamente in tutta Europa per un anno e viene rilasciato alle persone vaccinate con seconda dose e a chi possiede un certificato di guarigione dal Covid, oppure un tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti.

Il green pass arriva sull’App IO

Il ministro Colao afferma che probabilmente non sarà nemmeno necessario scaricare il green pass digitale, in quanto arriverà una notifica e sarà a disposizione degli utenti nell’app IO.

Sogei, l’azienda tecnologica di Stato, sta predisponendo una piattaforma che gestirà il tutto su base nazionale a partire dal 1° luglio dialogando con l’infrastruttura europea.

In seguito all’adozione del green pass europeo i Paesi Ue non potranno più imporre ulteriori restrizioni ai viaggiatori come la quarantena, l’autoisolamento o i tamponi, eccetto casi di necessità per salvaguardare la salute pubblica.

Tutti i dettagli su come potrebbe essere usato il green pass oltre che per viaggiare attendono di essere chiariti in futuri interventi normativi che sono già allo studio.

L’app IO nasce per rendere fruibili tutti i servizi pubblici in modo semplice e immediato e vanta attualmente circa 12 mila servizi digitali e oltre 11 milioni di download.

