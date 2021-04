La personalizzazione rappresenta uno dei punti di forza di Android e il progetto “Addon Features for Pixel Devices” è uno strumento che mette a disposizione degli utenti Google Pixel tante possibilità per apportare modifiche più o meno grandi all’interfaccia dei propri smartphone.

Realizzato da Typhus, Senor Member di XDA Developers, Addon Features for Pixel Devices può essere considerata come una soluzione per apportare modifiche all’interfaccia stock dei Google Pixel basati su Android 11 senza la necessità di installare una custom ROM.

Le personalizzazioni di Addon Features for Pixel Devices

Il sistema ideato da Typhus aggiunge vari elementi e modifiche all’interfaccia, che possono poi essere gestiti attraverso la companion app. Tra di essi vi sono:

il font Google Sans su tutto il sistema

63 Accent colors

12 forme di icone

22 font

Wallpapers Breel 2019, 2020 e 2020

9 diversi Dark Styles

2 tasti aggiuntivi per la modalità navigazione

opzioni Background Blur

opzioni Blur Intensity

opzioni Adaptive Sound

opzioni per la barra di navigazione

opzioni System UI Tuner

opzioni per gli angoli arrotondati

opzioni QS Rows x Columns

opzioni per visualizzare più icone di notifica nella barra di stato

Questo progetto non è esclusivo degli smartphone Google Pixel (può essere flashato su qualsiasi device che usa una versione stock di Android) ma per i telefoni del colosso di Mountain View include delle feature aggiuntive:

Battery bar

Battery styles

Clock customization

Corrected lock screen icons not changing after applying different theme

“Disco Dingo”: An option to apply random colors on QS toggles)

Hide QS labels

Lock screen album art customization

Lock screen camera shortcut toggle

Lock screen custom clock faces

Network traffic indicators

QS battery percentage independent options

QS header opacity level control

QS headers styles

QS panel opacity level control

QS tiles styles

QS data usage info

QS rows x columns options (both on portrait and landscape modes)

Reduce status bar height (and correct left padding on devices with the notch on the left)

Removed side assist handles from lock screen

Status bar quick pulldown (Never, Right pulldown, Left pulldown, Always)

Switch styles

Touch QS labels to add or remove on QS customization panel

Addon Features for Pixel Devices utilizza Magisk e, pertanto, richiede che l’utente proceda allo sblocco del bootloader e al root del dispositivo per funzionare correttamente.

Per ulteriori informazioni e per il download del software necessario vi rimandiamo a XDA Developers.