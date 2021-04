A un primo sguardo sembra un Apple Watch, eppure costa decisamente meno. Parliamo dello smartwatch T500 Plus, in versione globale, disponibile in offerta promozionale su TomTop, il noto store online cinese.

T500 Plus, piccolo prezzo ma tante funzioni

Grazie a uno sconto del 55% lo smartwatch T500 Plus può essere vostro a poco più di 15 euro, garantendovi un prodotto dal look molto curato e dalle tante funzionalità. Lo schermo IPS da 1,54 pollici, sensibile al tocco, permette di visualizzare senza problemi i contenuti provenienti dallo smartphone e i dati di fitness raccolti.

Oltre alla misurazione del battito cardiaco, ormai onnipresente sugli smartwatch, questo T500 Plus offre le classiche funzioni di fitness tracking, a partire dalla misurazione del sonno, conteggio dei passi e della distanza percorsi, calorie consumate e promemoria per la sedentarietà. La batteria da 180 mAh garantisce almeno tre giorni di uso continuativo, che possono arrivare fino a sette giorni con un utilizzo meno frequente.

Molto interessante è la possibilità di effettuare chiamate e rispondere direttamente dallo smartwatch, che ovviamente sfrutta la connessione con lo smartphone per poter funzionare, permettendovi di lasciare sempre il telefono in tasca e avere tutto sotto controllo. E tramite lo smartwatch è possibile anche controllare la riproduzione dei brani musicali presenti nel telefono, o trovarlo nel caso sia finito tra le pieghe del divano.

T500 Plus è compatibile con tutti gli smartphone Android e iOS e supporta diverse lingue di sistema tra cui ovviamente anche l’italiano. Potete acquistarlo su TomTop utilizzando il link sottostante.

