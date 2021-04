A partire da oggi, Alcatel ha reso disponibili i nuovi Alcatel 3L e Alcatel 1S, due smartphone dal prezzo molto accessibile e che fanno del display e della fotocamera i loro punti di forza.

Caratteristiche, disponibilità e prezzo di Alcatel 3L

Alcatel 3L è stato presentato in occasione del Consumer Electronic Show di quest’anno. E’ dotato di un Vast Display da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e rapporto schermo-corpo dell’88,5%, proprio come il fratello minore Alcatel 1S. Lo smartphone supporta diverse modalità di visualizzazione (Eye Comfort Mode, Reading Mode, Dark Mode e Sunlight Mode) ed è alimentato da un processore octa-core e 4 GB di RAM.

Alcatel 3L è poi dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP per scattare immagini a alta risoluzione, accompagnato da un sensore di profondità da 2 MP e da una fotocamera macro da 2 MP per scatti ravvicinati e più dettagliati. Grazie alla tecnologia 4-in-1 big pixel, lo smartphone offre scatti luminosi e nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre la funzionalità Face Tracking combinato all’obiettivo frontale da 8 MP permette di scattare selfie migliori. L’intelligenza artificiale riesce a identificare oltre venti scene diverse, regolando automaticamente le impostazioni per scattare le foto.

Alcatel 3L è disponibile nelle colorazioni Jewelry Black e Jewelry Blue a un prezzo consigliato al pubblico di 154,90 euro.

Caratteristiche, disponibilità e prezzo di Alcatel 1S

Alcatel 1S sfoggia lo stesso display del fratello maggiore ed è alimentato da un processore octa-core accompagnato da 3 GB di RAM. Rispetto a Alcatel 3L, Alcatel 1s presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con Intelligenza Artificiale, al quale si aggiungono poi il sensore di profondità da 2 MP e l’obiettivo macro da 2 MP.

La fotocamera principale supporta il sistema di messa a fuoco veloce PDAF, che permette di scattare foto e ritratti ad alta risoluzione in modo rapido, senza perdere quell’attimo esatto che si vuole immortalare. La fotocamera frontale supporta l’HDR e garantisce immagini sempre luminose, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Alcatel 1S è disponibile nelle colorazioni Elegant Black e Twilight Blue al prezzo consigliato al pubblico di 124,90 euro.