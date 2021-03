La nuova offerta Prova Sky lanciata in questi giorni permette di provare l’abbonamento Sky Q a 9 euro una tantum, decidendo successivamente seabbonarsi a Sky o restituire il decoder Sky Q senza parabola . Con “Prova Sky Q” è incluso Sky Go Plus, il servizio che consente diportare tutti i contenuti Sky su smartphone, tablet e PC. .

Sky in mobilità con Sky Go Plus e “Prova Sky Q”

Nella nuova offerta “Prova Sky Q” sono inclusi i contenuti Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids per 30 giorni, da fruire attraverso il decoder Sky Q senza parabola al costo di 9 euro senza impegni. Parliamo di serie TV, film (più di 1000 anche on demand), UEFA Champions League, UEFA Europa League, Formula 1®, MotoGP™, programmi per bambini e non solo. Dopo questo periodo potete decidere se abbonarvi sfruttando le nuove offerte Sky Smart e Sky Open oppure restituire il decoder senza ulteriori esborsi.

Con “Prova Sky Q” potete anche utilizzare l’abbonamento in mobilità per vedere film, serie TV e tutti i principali contenuti Sky su smartphone e tablet Android compatibili. Grazie al servizio Sky Go Plus potete visualizzare tutti i contenuti Sky in diretta, migliaia di programmi On Demand, mettere in pausa e riprendere in qualunque momento (anche su altri device), far ripartire programmi già iniziati (con la funzione Restart) e associare fino a un massimo di quattro dispositivi (solo uno in contemporanea). Se avete paura di restare senza connessione potete anche scaricare i contenuti sotto rete Wi-Fi e visualizzarli offline, senza consumare preziosi giga.

Previous Next Fullscreen

L’app Sky Go è disponibile gratuitamente sul Google Play Store ed è compatibile con smartphone e tablet Android con almeno la versione 5.1 Lollipop e per iPhone e iPad con almeno iOS 9. Inoltre, è possibile procedere alla visione attraverso l’app per PC, a patto di avere almeno Windows 7 o macOS 10.9.. Per scaricarla potete seguire il badge.

Per provare Sky Q, per abbonarvi o per avere maggiori informazioni potete seguire il link qui sotto:

Potrebbe interessarti: NOW e Sky On Demand novità marzo 2021, film, serie TV e originals

OFFERTA “PROVA SKY Q” VALIDA DAL 04/03/2021 AL 08/06/2021, PER ABBONAMENTI RESIDENZIALI SKY Q SENZA PARABOLA CON PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE CON CARTA DI CREDITO (NO PREPAGATE). DECORSI 30 GIORNI, LA VISIONE SI INTERROMPERA’ AUTOMATICAMENTE. IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DEI MATERIALI SKY, SKY AVRA’ DIRITTO AD APPLICARE L’IMPORTO MASSIMO A TITOLO DI PENALE DI 70€. L’offerta prevede la visione di Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix), Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids a 9€ per 30 giorni. OFFERTA SOGGETTA A LIMITAZIONI: VERIFICA REQUISITI, CONDIZIONI E LIMITAZIONI SU sky.it/provaskyq. I servizi Mediaset Play, YouTube, YouTube Kids, Netflix, DAZN, Spotify, Vevo, Prime Video e Giochi di Playworks non sono forniti da Sky, bensì rispettivamente da Mediaset, YouTube LLC, Netflix International B.V., DAZN Ltd., Spotify, Vevo LLC, Amazon e Playworks digital LTD sulla base delle proprie condizioni di utilizzo reperibili sui rispettivi siti internet. I costi di connessione per fruire dei servizi sono legati all’operatore utilizzato. Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Sport, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.

Sky Go Plus è riservato ai clienti con abbonamenti residenziali compatibili senza alcun costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Dopo l’adesione all’abbonamento Sky, con Sky Go Plus è consentita la visione di tutti i pacchetti Sky fino all’abilitazione alla fruizione del servizio Sky. La fruizione del servizio Sky Go Plus prima dell’abilitazione alla fruizione del servizio Sky è consentita solo per chi si abbona per la prima volta. Dopo l’abilitazione alla fruizione del servizio Sky oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai Pacchetti sottoscritti dall’abbonato. È possibile abilitare alla visione di Sky Go Plus fino a 4 dispositivi a scelta. È possibile vedere i programmi su un solo dispositivo alla volta. I contenuti oggetto del servizio sono scaricabili e/o visibili per un periodo di tempo limitato in funzione dei diritti degli stessi. La funzione Restart è disponibile in funzione dei diritti dei contenuti. Sky Go Plus è regolato dalle Condizioni Generali dei Servizi Tecnologici Sky applicabili ai Profili Sky Open e Sky Smart e dalle offerte commerciali di riferimento disponibili sul sito www.sky.it Info e dispositivi su sky.it/skygo.