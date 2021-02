Mancano ormai pochi giorni al 28 febbraio, data ultima per acquistare uno dei prodotti Samsung che partecipano all’iniziativa promozionale “Risparmia con il cashback“. Tra i dispositivi che vi permettono di ottenere un rimborso da parte del colosso asiatico troviamo anche gli smartwatch Samsung Galaxy Watch 3, che offrono un cashback di 100 euro per ciascuna delle varianti disponibili.

Samsung Galaxy Watch 3 a poco più di 200 euro

Quale momento migliore per l’acquisto se non questo, approfittando anche di una promozione di Amazon che porta il bellissimo smartwatch al suo minimo storico? Il colosso dell’e-commerce sconta infatti in maniera significativa la variante Bluetooth da 45 millimetri, ma per chi cerca qualcosa dalle dimensioni più contenute è scontata anche la versione da 41 millimetri, che per uno strano gioco dei ribassi risulta leggermente più costosa.

In particolare Samsung Galaxy Watch 3 nella versione con schermo da 45 millimetri costa 317,85 euro, che grazie alla promo di Samsung diventano 218,85 euro, un ottimo prezzo se consideriamo le specifiche tecniche da primo della classe.

E se invece volete uno smartwatch meno appariscente, col quadrante più piccolo, ecco la versione da 41 millimetri, che applicando i 100 euro di cashback, può essere vostro a 219 euro. Entrambi i modelli sono venduti e spediti direttamente da Amazon, nella versione Mystic Black per la variante da 45 millimetri e Mystic Silver per quella da 41 millimetri.

A seguire i link per l’acquisto di Samsung Galaxy Watch 3 nelle due versioni in promozione.

Acquista Samsung Galaxy Watch 3 41 mm su Amazon a 319,00 euro (219 Euro col Cashback Samsung)

Acquista Samsung Galaxy Watch 3 45 mm su Amazon a 317,85 euro (217,85 Euro col CashBack Samsung)

