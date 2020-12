Quando si parla di modding e di ottenere i permessi root su dispositivi Android, la soluzione più utilizzata e affidabile è Magisk. Si tratta di un tool open source completamente gratuito – qui le repository di GitHub per chi fosse curioso -, adatto a chiunque per effettuare il root del proprio device senza avere una conoscenza estesa di questi processi.

Novità aggiornamento 21.2 per Magisk e 8.0.4 per Magisk Manager

In queste ore, dopo l’arrivo della versione che supporta i nuovi Google Pixel, lo sviluppatore che si occupa del progetto ha rilasciato gli aggiornamenti 21.2 per Magisk e 8.0.4 per Magisk Manager. Per entrambi i tool non sono disponibili grandi novità, ma potremo intendere gli update come ottimizzazioni del software.

Ecco il changelog completo per Magisk:

[General] lo script post-fs-data non può bloccarsi per più di 35 secondi;

[General] corretto il comando magisk –install-module;

[General] accesso diretto ai file di log per evitare problemi con logcat;

[MagiskBoot] corretto un bump degli header.

Il changelog per Magisk Manager:

Molti miglioramenti sotto il cofano e correzione di bug;

log del device, logcat delle app e molto altro disponibili nel menu dei log.

Come aggiornare Magisk e Magisk Manager

Gli aggiornamenti per Magisk e Magisk Manager sono disponibili ai link sottostanti.

Scarica Magisk | Scarica Magisk Manager