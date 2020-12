Se siete clienti Vodafone e siete iscritti al programma di fedeltà gratuito Happy, in queste ore sono disponibili i vari premi per Vodafone Happy Friday che l’operatore telefonico ha in serbo per tutti i suoi utenti. Come per ogni venerdì, i premi previsti per la giornata di oggi, 11 dicembre 2020, variano in base al target in cui si rientra.

Tanti regali e sconti da scegliere

Ecco quali sono i regali messi in palio da Vodafone Happy Friday:

possibilità di attivare la promozione Vodafone Infinito XMAS a 9,99 euro invece che a 14,99 euro;

invece che a 14,99 euro; sconto di 10 euro sul sito di OVS a fronte di una spesa minima di 50 euro;

sul sito di OVS a fronte di una spesa minima di 50 euro; 18 mesi di abbonamento gratuito ad una delle seguenti riviste a scelta: Grazia; Icon; Donna Moderna.

di abbonamento gratuito ad una delle seguenti riviste a scelta:

La promozione Vodafone Infinito XMAS è forse quella più succosa: tramite essa, infatti, è possibile utilizzare minuti illimitati verso tutti i numeri telefonici nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri e giga illimitati (anche in 5G) per 2 mesi dal momento dell’attivazione.

Infine, per i clienti Vodafone Business è possibile riscattare uno sconto del 25% per Moleskine, uno sconto di 20 euro con Photosì oppure il 20% di sconto Sperlari.

Per ottenere uno dei premi di Vodafone Happy Friday descritti nella news, è necessario installare l’applicazione MyVodafone tramite il badge del Play Store sottostante ed accedere all’apposita sezione “Happy Friday”.

