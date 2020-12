C’è stato un tempo in cui gli smartwatch costavano diverse centinaia di euro e avevano solo una minima parte delle funzioni dei modelli attuali. E per molti lo smartwatch rimane un oggetto costoso e misterioso, sulla cui utilità dubitare.

Per tutti quelli che pensano che uno smartwatch costi cifre spropositate ecco 116Plus, uno smartwatch Bluetooth con funzioni di fitness tracker che costa meno di una pizza (o almeno di una pizza e birra, se non prendete margherita e acqua naturale NdR), in promozione su TomTop.

Compatto e leggero, con cinturino in silicone anallergico, con schermo da 1,3 pollici, certificazione IP67 per resistere senza problemi ad acqua e sudore, Bluetooth per le comunicazioni con lo smartphone e una dotazione di sensori niente male, visto il prezzo.

Si, perché con 7 euro e impossibile trovare qualcosa di meglio di 116Plus, che include un misuratore del battito cardiaco, un fitness tracker che conta i passi percorsi, le calorie consumate, la distanza coperta ogni giorno e la qualità del sonno. Già queste funzioni basterebbero a giustificare un prezzo più che onesto, visto che sono migliori di buona parte delle smartband in commercio, ma c’è dell’altro in serbo.

Ci sono le notifiche dallo smartphone, molto più semplici da consultare viste le dimensioni dello schermo, i promemoria per la sedentarietà, il controllo remoto della fotocamera dello smartphone, per usare lo smartwatch come pulsante per scattare foto e selfie, e la registrazione delle attività sportive.

Corsa, nuoto, ciclismo, ma anche sport meno conosciuti possono essere tracciati per analizzare i propri progressi, per essere poi consultati sullo smartphone. E per ricaricare la batteria interna da 150 mAh non serve nemmeno un cavetto, che al momento del bisogno sparisce sempre: basta sfilare una parte del cinturino e compare il connettore USB da inserire in una qualsiasi porta di alimentazione per ricaricare lo smartwatch in un paio d’ore.

In questo modo potrete utilizzare lo smartwatch per una settimana senza doverlo ricaricare, autonomia che sale a due settimane se deciderete di non collegarlo a uno smartphone. A seguire il link per acquistare lo smartwatch 116Plus, un’ottima occasione per entrare nel mondo degli smartwatch senza spendere una follia.

Informazione Pubblicitaria