Dopo qualche settimana di indiscrezioni e foto trapelate, HONOR 10X Lite è finalmente ufficiale grazie alla comparsa sul sito dell’azienda cinese. Si tratta di uno smartphone dal prezzo contenuto, ma che non vuole rinunciare a un buon comparto fotografico (perlomeno nei numeri) e a una batteria che promette un’autonomia davvero niente male. Andiamo insieme a scoprirlo più da vicino.

Caratteristiche tecniche e funzionalità di HONOR 10X Lite

HONOR 10X Lite è uno smartphone di fascia medio-bassa dalle dimensioni generose: del resto, un display da ben 6,67 pollici, seppur con cornici sottili, ha bisogno di spazio; per la precisione si tratta di un pannello LCD IPS a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con il 90,3% di screen-to-body. Tra i suoi punti di forza possiamo notare i quattro sensori fotografici posteriori (AI Quad Camera) e la batteria, un’unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 22,5 W.

Ecco la scheda tecnica completa di HONOR 10X Lite:

display LCD IPS FullView da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel);

SoC Kirin 710 octa-core con GPU Turbo 3.0;

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB);

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.8, CMOS 1/2″), ultra grandangolare da 8 MP (f/2.4), di profondità da 2 MP (f/2.4) e macro da 2 MP (f/2.4);

fotocamera anteriore da 8 MP;

connettività 4G LTE dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, NFC, GPS;

sensore di impronte laterale, porta USB Type-C, porta per il jack da 3,5 mm;

batteria da 5000 mAh con ricarica SuperCharge da 22,5 W;

Android 10 con Magic UI 3.1 e Huawei Mobile Services;

dimensioni di 165,65 x 76,88 x 9,26 mm, peso di 206 grammi.

Prezzo e uscita di HONOR 10X Lite

HONOR 10X Lite è spuntato sul sito ufficiale dedicato al mercato Saudita al prezzo, al cambio attuale, di circa 182 euro, ma per il momento non ci sono dettagli riguardanti l’Europa e l’Italia. Tre le colorazioni disponibili: Midnight Black, Icelandic Frost ed Emerald Green. Vi terremo ovviamente informati riguardo la commercializzazione in altri Paesi.