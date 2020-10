Vodafone rende questo venerdì più piacevole con due regalo, fra cui 10 euro in film

Oggi è venerdì 2 ottobre e, così come ogni venerdì, ritorna Vodafone Happy Friday, il premio che settimanalmente viene riservato a tutti i clienti iscritti a Vodafone Happy. Il regalo per la giornata odierna renderà sicuro felici i cinefili, che potranno approfittare del weekend per soddisfare la voglia di cinema.

Qual è il regalo di oggi per l’Happy Friday?

Dopo aver tracciato il “solito” sorriso che compare sull’app My Vodafone, tutti i clienti iscritti al programma promozionale riceveranno infatti in regalo una gift card CHILI dal valore di 10 euro per noleggiare sulla piattaforma streaming video CHILI alcuni film a scelta tra una selezione di titoli. Per usufruire di questa promozione è sufficiente essere in possesso di un account CHILI e recarsi presso la pagina dedicata inserendo il codice coupon HAPPYOTTOBRE20, che peraltro pare non essere personalizzato e quindi è utilizzabile da chiunque.

C’è un’altra piccola sorpresa per i clienti Vodafone, legata però all’odierna Festa dei nonni: l’assistente digitale Tobi, che per l’occasione avrà i baffi bianchi, vi proporrà di attaccare un mese gratis di una promozione a scelta tra Happy Black, Rete Sicura e Infinito e, solo per alcuni fortunati, anche 6 mesi gratis di abbonamento alla piattaforma Infinity.