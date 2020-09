Oggi è venerdì e puntuale come ogni settimana arriva un nuovo appuntamento con Vodafone Happy Friday, l’iniziativa pensata dal popolare operatore telefonico per premiare gli utenti iscritti al suo programma fedeltà.

I premi di oggi di Vodafone Happy Friday

Il premio pensato dal team di Vodafone per gli utenti è un ticket con un codice per usufruire per 4 mesi gratuitamente di NOW TV Pass Cinema (dal quinto mese si rinnoverà automaticamente a 9,99 euro salvo disattivazione).

Chi è iscritto a Vodafone Happy Black, ossia il programma fedeltà a pagamento dell’operatore telefonico, avendo già a propria disposizione i 4 mesi gratuiti di NOW TV Pass Cinema, oggi riceverà uno sconto del 25% (su una spesa minima di 29 euro) per gli acquisti effettuati sullo shop online di Enervit oppure due corsi in regalo (su una selezione di 15) con Lifelearning.

Per riscattare i premi gli utenti dovranno richiederli direttamente tramite l’applicazione My Vodafone (che può essere scaricata dal Google Play Store) entro le ore 23:59 di oggi nella sezione Happy Friday.

