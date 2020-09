Buone notizie per gli utenti che sono soliti usare l’app Mi Video di Xiaomi: in seguito ad un accordo stretto con il colosso cinese, infatti, questa piattaforma si arricchisce dei contenuti di Dailymotion. In pratica, gli utenti di Mi Video avranno accesso al catalogo premium di Dailymotion, con la possibilità di visualizzare la musica, le notizie, lo sport ed i contenuti di intrattenimento dell’azienda francese.

Xiaomi e Dailymotion insieme per crescere a livello globale

L’app Mi Video integrerà la tecnologia del lettore Dailymotion tramite la relativa API, consentendo la distribuzione automatica dei video della piattaforma francese su larga scala. Grande soddisfazione per l’accordo raggiunto è stata espressa dai vertici di Dailymotion, che sperano di sfruttare l’enorme popolarità degli smartphone di Xiaomi per conquistare un’importante fetta del mercato dello streaming multimediale, perseguendo una strategia di crescita internazionale.

Dal canto suo, il colosso della telefonia ottiene l’accesso a un catalogo di video premium senza dover negoziare individualmente con ciascuno dei suoi editori. Ricordiamo che l’app Mi Video è preinstallata sugli smartphone del colosso cinese e può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: