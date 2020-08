Quanto sareste disposti a pagare per avere a portata di mano una batteria in grado di mantenere la carica per decine o addirittura migliaia di anni? No, non si tratta di fantascienza, ma di un incredibile lavoro portato avanti da NDB, un’azienda californiana impegnata nello sviluppo di batterie nano diamente. Secondo le informazioni condivise dal team di sviluppo, NDB è in grado di offrire una densità di energia superiore a quella offerta dalle batterie agli ioni di litio, e possibilmente in grado di rivoluzionare per sempre il settore energetico.

Autonomia lunga decenni

Il componente principale di queste batterie è un piccolissimo pezzo di materiale nucleare riciclato. Si tratta della grafite impiegata all’interno del reattori nucleari che, dopo numerosi processi di purificazione e lavorazione, viene trasformata in piccoli diamanti di carbonio-14. Per creare una batteria vengono impilati numerosi strati di materiale e immagazzinati sopra un piccolo circuito e un super condensatore che si occupa di raccogliere, immagazzinare e distribuire la carica. NDB dichiara che è in grado di creare batterie di qualsiasi dimensione, incluse le stilo AA e AAA.

Il livello di radiazioni emesse dalla batteria NDB è inferiore ai livelli prodotti dal nostro organismo, e possono essere addirittura utilizzate per alimentare dispositivi medici come ad esempio pacemaker o altri impianti elettronici. In un dispositivi elettronico di consumo, come ad esempio uno smartphone, potrebbe garantire una autonomia di decenni.

Secondo quanto dichiarato dal Dr. John Shawe-Taylor, UNESCO Chair and University College London Professor, “NDB ha il potenziale per risolvere il principale problema globale delle emissioni di carbonio in un colpo solo senza i costosi progetti infrastrutturali, i costi di trasporto dell’energia o gli impatti ambientali negativi associati a soluzioni alternative come la cattura del carbonio nelle centrali elettriche a combustibili fossili, negli impianti idroelettrici, nelle turbine o centrali nucleari. La capacità della loro tecnologia di fornire energia per periodi di tempo molto lunghi senza la necessità di ricarica, rifornimento o manutenzione li pone in una posizione ideale per far fronte ai requisiti energetici mondiali attraverso una soluzione distribuita con un impatto ambientale prossimo allo zero e costi di trasporto dell’energia“.

È ancora presto per cantar vittoria e per immaginare di acquistare dispositivi muniti di queste particolari batterie NDB, ma la compagnia ha in piano di realizzare il primo prototipo commerciale non appena i propri laboratori potranno riaprire per via del lockdown.

Vi consigliamo di guardare il video sottostante se siete interessati al progetto e volete saperne qualcosa di più su come funzionano le batterie NDB al nano diamante.