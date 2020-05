HONOR offre uno sguardo al design ufficiale e ad alcune specifiche chiave della sua prossima serie HONOR X10 5G, confermando che viene fornita con un SoC Kirin 820 e il supporto per 9 bande di frequenza 5G, inoltre lo smartphone impiega un display Fullview da 6,63 pollici con una frequenza di campionamento touch di 180 Hz e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Specifiche di HONOR X10 e HONOR X10 Pro

Un leak rivela che HONOR X10 avrà una frequenza di aggiornamento del display a 60Hz, una fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX600y da 40 MP con mappatura dei colori RYYB, una fotocamera ultra-wide 120° da 8MP e un obiettivo macro da 2 MP.

HONOR X10 Pro avrà una frequenza di aggiornamento del display a 90Hz e una configurazione posteriore composta da un sensore principale Sony IMX600y da 40 MP con mappatura dei colori RYYB, una fotocamera ultra-wide 120° da 8 MP e un obiettivo “SuperZoom” ottico 5X da 8 MP, inoltre sarà dotato anche di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

HONOR X10 5G potrà contare su 8 GB di RAM e 250 GB di spazio di archiviazione, con varianti inferiori che arriveranno fino a 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Le specifiche condivise tra entrambi i dispositivi riguardano lo schermo LCD da 6,63 pollici, una batteria da 4200 mAh con supporto per la ricarica via USB Type-C da 22,5 W (e wireless per la versione Pro), supporto Bluetooth 5.1 e una fotocamera selfie di tipo popup Sony IMX471 da 16 MP, oltre al chip Kirin 820 5G con raffreddamento a liquido affiancato dalla GPU Mali-G57.

Entrambi gli smartphone sono muniti di jack per cuffie da 3,5 mm, scanner per impronte digitali laterale e sono disponibili nei colori blu, bianco e nero mezzanotte.

Oggi HONOR ha ufficialmente avviato il preordine della sua prossima serie HONOR X10 che sarà lanciata il 20 maggio in Cina, tuttavia i prezzi non sono ancora noti.