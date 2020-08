Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni e giochi che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Benvenuti quindi nella nostra rubrica mensile, che si tiene ogni seconda domenica del mese, dove vi illustriamo i nuovi migliori giochi per Android usciti di recente, una nostra selezione di 5 titoli che reputiamo assolutamente da provare.

Questi sono dunque i 5 migliori giochi Android di agosto 2020 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però i vostri nuovi preferiti all’interno dei commenti.

Video

Disney Mirrorverse

Disney Mirrorverse è un RPG a turni basato sull’universo Disney, con versioni alternative dei più celebri personaggi che combattono contro la minaccia di malvagi cloni di cristallo oscuro.

Le forze malefiche stanno sorgendo in questo universo reinventato, richiedendo campioni sufficientemente potenti da affrontare la sfida. Potenziati in modi dinamici e inaspettati, Sulley, Baymax, Scar, il Capitano Jack Sparrow, il Genio, Merida e altri sono pronti a combattere. Il gioco è suddiviso in vari livelli con possibilità di effettuare combattimenti con più personaggi rendendo il tutto più dinamico e coinvolgente anche se a volte caotico.

Tecnicamente è ben realizzato con grafiche, animazioni e soundtrack che rendono il tutto più accattivante ma ci sono ancora delle cose da migliorare come la presenza di alcuni lag facilmente eliminabili tramite aggiornamenti software.

Il titolo si gioca gratis senza particolari problemi con all’interno acquisti in app per poter progredire più velocemente. Se siete fan della casa di Topolino, il download è obbligato.

Supertank Blitz

“Divertiti con emozionanti battaglie in tempo reale con giocatori di tutto il mondo!”

Questa è la descrizione che viene data di questo gioco dal momento in cui lo andiamo a scaricare dal Play Store. Sono battaglie una di seguito all’altra 1 vs 1 o 2 vs 2 avendo così l’opportunità di divertirsi in tempo reale ed in rete anche con i propri amici.

L’obiettivo del gioco è quello di vincere le chiavi in battaglia per collezionare incredibili parti di carro e potenziare i propri carri e sconfiggere gli avversari di livello sempre più avanzato.

La peculiarità del titolo è quella di usare la fantasia di ogni player per personalizzare il proprio carro e mettere in pratica le proprie strategie per vincere gli scontri.

Graficamente è fatto molto bene ed è piacevole da giocare e se si è appassionati di personalizzazione veicoli, Super tank Blitz merita sicuramente la prova sul proprio smartphone.

Real Car Parking 2: Driven school 2020

Real Car Parking 2 non ha nulla a che vedere con la competitività. Per giocare bene serve concentrazione e precisione nell’eseguire tutte le manovre, infatti il gioco è strutturato per aiutarti a migliorare la guida in strada nella maniera più semplice e sicura possibile.

Sono presenti vari livelli, da quello più semplice, come ad esempio un classico parcheggio a bordo di una strada, a quello più difficile come un parcheggio ad “S” in retromarcia. Si ha la possibilità di aumentare il proprio numero di macchine (non solo…) presenti nel garage grazie all’efficienza della nostra guida.

Può essere un passatempo per chi deve fare la patente per la macchina e vuole fare un po’ di pratica tramite un giochino carino che aiuta a lavorare sulla pazienza non solo per passare i vari livelli del gioco ma anche per la vita reale.

Final Fighter

Final Fighter è di fatto un picchiaduro a scorrimento con l’obiettivo di mettere a terra più nemici possibili. I personaggi sono fatti bene e le abilità che ognuno di essi possiede sono varie: dal corpo a corpo al colpo da distanza.

All’inizio il gioco è scorrevole e i primi livelli sono facilmente superabili ma con il passare del tempo bisogna imparare a sfruttare tutte le abilità che si hanno a disposizione perché basta poco per essere a K.O. Il gioco è ricco di dettagli tecnici compreso il menù iniziale che è semplice e intuitivo, pur essendo il gioco interamente in inglese (non è presente l’italiano), con la possibilità di cambiare personaggi mano a mano che si sbloccano tramite i cristalli che ci vengono dati ad ogni vittoria.

Insomma è bello, non stanca ed è ideale per coloro che cercano un passatempo e aver modo di mettere in pratica tattiche per vincere tutte le battaglie e progredire più velocemente. Totalmente gratuito e scaricabile dal Play Store.

Dragonball Legend

Dragonball Legend è un videogioco completamente gratuito, picchiaduro free to play, sviluppato da Dimps e pubblicato da Bandai Namco.

Si tratta di un card battler a base competitiva, caratterizzato da una grafica poligonale in cel shading, in cui potremo sfidare in spettacolari duelli, giocatori provenienti da tutto il mondo.

Il gioco è sia online che offline con la possibilità di sbloccare i personaggi della serie man mano che si prosegue con i livelli. L’aspetto più interessante è la qualità delle animazioni con una cura del dettaglio grafico molto buona.

Il vero vantaggio è che gli sviluppatori sono in continuo lavoro perché, grazie agli aggiornamenti settimanali, offrono performance e migliorie a tutti i player.

Dragonball Legend è un gioco completo, creato apposta per tutti gli appassionati di una delle serie più famose del mondo degli anime.