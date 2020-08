Il team di Samsung ha rilasciato una nuova versione di Samsung Game Launcher, che arriva così alla release 4.3.02.6.

Le novità di Samsung Game Launcher versione 4.3.02.6

Si tratta di un update con il quale viene introdotta qualche interessante novità, come i giochi istantanei: quelli al momento disponibili sono realizzati da FRVR Games e possono essere giocati senza doverli prima installare (è sufficiente un clic per lanciarli). Tra i titoli inclusi vi sono Basketball FRVR, Drag Race FRVR, Gold Train FRVR e Hex FRVR.

La seconda novità introdotta da questo aggiornamento è rappresentata da una scheda separata per le notifiche di gioco.

Bisogna riconoscere al team di Samsung di avere aggiunto funzionalità a Game Launcher in maniera costante sin dal suo rilascio, come un miglioramento delle feature legate a DeX a inizio anno. Tra le funzionalità più importanti vi sono la visualizzazione di tutti i giochi installati sul dispositivo in un unico posto e dei titoli di tendenza, la cronologia di gioco e la possibilità di ottimizzare le prestazioni gaming.

Come scaricare la nuova versione

L’update è già in fase di rilascio e dovrebbe arrivare sui dispositivi Samsung nelle prossime ore.