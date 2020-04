Mentre Samsung ci delizia con alcune delle caratteristiche del sensore ISOCELL da 108 MP e conferma lo sviluppo del primo sensore da 600 MP, tramite il famoso leaker Iceuniverse apprendiamo che, Xiaomi, nel Q4 2020, potrebbe presentare uno smartphone con sensore da 150 MP.

Secondo le informazioni condivise, sembra che il colosso cinese stia nuovamente collaborando con il team di Samsung per portare a compimento lo sviluppo di questo sensore, il quale dovrebbe arrivare in esclusiva sullo smartphone di Xiaomi entro l’ultimo trimestre di quest’anno.

Sensore da 150 MP già nel Q4 2020

Attualmente non è chiaro quale gamma di smartphone Xiaomi avrà modo di integrare il sensore da 150 MP, ma alcuni scommettono che potrebbe trovare posto all’interno di un inedito smartphone Xiaomi serie Mi Mix o Mi CC.

Le informazioni relative al sensore da 150 MP confermerebbero che Samsung abbia completato la fase di ricerca e sviluppo, e che questo utilizzi la stessa tecnologia Nonacell che troviamo all’interno del sensore ISOCELL Bright HM1 di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

La tecnologia sviluppata da Samsung permette di unire in un unico pixel da 2,4 μm le informazioni carpite da nove pixel singoli da 0,8 μm, il tutto per conferire alla foto dettagli di altissimo livello – a tal proposito vi consigliamo di leggere la nostra recensione Samsung Galaxy S20 Ultra 5G in cui sono contenuti alcuni scatti piuttosto interessanti.

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro