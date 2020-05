Quest’oggi vengono pubblicati i risultati finanziari di Xiaomi relativi al Q1 2020. Nonostante le problematiche affrontate dall’interno settore mobile per via del Coronavirus – non ci dimentichiamo gli importanti cali di vendite di Samsung e LG previsti per il Q2 2020 -, il colosso cinese è riuscito a concludere un trimestre con segno positivo in tutti i settori.

Q1 2020 in piena crescita per Xiaomi

Ovviamente il ramo mobile è quello più importante per l’azienda cinese, nonostante stia diversificando molto e in tanti settori come quello wearable, IoT e smart home. Durante il Q1 2020 Xiaomi ha venduto più di 29,2 milioni di smartphone, con un incremento pari al +4,7% rispetto allo scorso anno. Bene anche il confronto con il Q1 2019 con +12,3% di vendite nel ramo mobile, con più di 1 milione di vendite di Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro nei primi due mesi. I ricavi del settore IoT crescono del 7,8% mentre il numero totale di dispositivi IoT presenti sul mercato ha ormai superato 252 milioni di unità con un incremento del 42,6%.

Il buon risultato generato dalla gamma Xiaomi Mi 10 non ci stupisce più di tanto. Infatti, Xiaomi aveva registrato un record di vendite già dai primissimi muniti successivi al lancio dei nuovi terminali di fascia alta. La buona prestazione lato smartphone si aggancia anche alla popolarità del brand in Italia che, in questi primi mesi del 2020, si è aggiudicato il terzo posto nel nostro Paese per smartphone distribuiti.