La strada per ottenere la MIUI 12 si fa un tantino più impervia. Xiaomi ha infatti comunicato che il lavoro di sviluppo software sarà interrotto per una settimana causando un inevitabile slittamento dei tempi.

Due to Dragon Boat Festival, MIUI China Beta ROM Update will be suspended from 26-06-2020 to 02-07-2020 and will be resumed on 03-07-2020.

Per via del Dragon Boat Festival, l’aggiornamento della ROM MIUI China Beta sarà sospeso dal 26 giugno al 2 luglio e riprenderà il 3 luglio.