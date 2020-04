Xiaomi, dopo aver informato la sua user base circa lo stop dello sviluppo delle beta per la MIUI 11, è già attivamente impegnata a portare avanti i lavori per quanto riguarda la realizzazione della MIUI 12. Dopo aver visto in un video alcune funzioni della nuova personalizzazione di Android, la compagnia cinese si è nuovamente tradita pubblicando per sbaglio una versione beta dell’APK dei MiSettings in cui è stato possibile reperire alcune schermate della UI relative alla MIUI 12.

Xiaomi svela per sbaglio la UI della MIUI 12

Infatti, tramite il classico teardown di questo APK, uno Junior Member di XDA è riuscito a scovare alcune interfacce relative alla MIUI 12 di Xiaomi. È possibile notare un radicale cambiamento del design di alcuni elementi presenti all’interno delle impostazioni, già a partire dal menu per selezionare il tipo di refresh rate per il proprio smartphone.

Cambia anche la schermata relativa alla funzionalità Focus, così come quello relativo al résumé circa l’utilizzo dello smartphone durante la settimana. È possibile notare la presenza di un nuova grafica, così come un design più pulito e lineare che mostra il tempo di utilizzo individuale per ogni applicazione.

Previous Next Fullscreen

La nuova palette di colori sembra abbandonare la presenza di elementi grigi, soprattutto in presenza della modalità scura, ma è possibile notare qualche inconsistenza sulle scelte stilistiche presenti nei vari pannelli, ragione per cui è abbastanza chiaro che si tratta di versioni preliminari che andranno certamente incontro a successivi ritocchi.

Potrebbe interessarti anche: elenco smartphone eleggibili alla MUI 12

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro