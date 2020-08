Android 11 è in dirittura di arrivo e mentre Google sta completando la build stabile per la sua linea di smartphone Google Pixel, anche altri produttori stanno lavorando alle loro personalizzazioni basate sulla prossima versione del sistema operativo Android.

Uno dei brand in questione è Xiaomi che ha pubblicato un elenco di dispositivi idonei a ricevere MIUI 12 basata sulla versione stabile di Android 11. Le prime ROM MIUI 12 stabili dovrebbero essere rilasciate a settembre, tuttavia Xiaomi conferma anche che i dispositivi con Snapdragon 845 come Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Mix 2s non verranno aggiornati ad Android 11.

Dispositivi Xiaomi che riceveranno Android 11 stabile

L’elenco di dispositivi idonei a ricevere l’update include principalmente dispositivi Xiaomi lanciati negli ultimi due anni delle serie Mi, Redmi e Mi Note che sono attualmente in fase di test e destinati a ricevere Android 11 subito dopo il lancio ufficiale (tra parentesi la situazione attuale):

Xiaomi ha anche annunciato un elenco di dispositivi che riceveranno l’aggiornamento ad Android 11 a tempo debito, anche se la lista non è definitiva: