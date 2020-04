Quest’oggi Xiaomi avvia una interessante campagna di offerte etichettata come “Stai a casa con Xiaomi“. Questa, attiva da oggi 16 aprile e fino al prossimo 26 aprile 2020, vi darà modo di entrare in contatto con un gran numero di prodotti in forte sconto, a partire dagli smartphone fino ad arrivare anche a dispositivi per la cura della persona.

Prodotti in sconto fino al 26 aprile

Smartphone

Audio e smart home

Xiaomi Mi Noise Cancelling Earphones a 49,99 euro invece di 69,99 euro;

invece di 69,99 euro; Xiaomi Mi True Wireless Earbuds a 39,99 euro invece di 49,99 euro;

invece di 49,99 euro; Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones a 22,99 euro invece di 32,99 euro;

invece di 32,99 euro; Xiaomi Mi Box S a 59,99 euro invece di 69,99 euro;

invece di 69,99 euro; Xiaomi Mi LED Smart Bulb (pacco da due) a 34,99 euro invece di 44,99 euro;

invece di 44,99 euro; Xiaomi Mi LED Smart Bulb a 19,99 euro invece di 24,99 euro;

invece di 24,99 euro; Xiaomi Mi 20 W Wireless Car Charger a 29,99 euro invece di 39,99 euro.

Ma non finisce qui. Sul Mi Store avrete modo di trovare ancora più prodotti in offerta, a cui potete affiancare uno sconto extra di 5 euro esclusivo per tutti i nuovi clienti che effettuano il primo ordine tramite l’applicazione Mi Store.

Offerte Mi Store