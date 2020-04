Gli addetti ai lavori sono in vena di indiscrezioni sulle prossime mosse di Xiaomi. Se qualche giorno fa era toccato alle tempistiche di presentazione in Europa dei prodotti smart della vulcanica azienda cinese, in questa occasione il tema sono gli smartphone.

La soffiata arriva da Roland Quandt, leaker puntuale e generalmente attendibile, il quale ha anticipato con un tweet quali prodotti già ufficiali nel continente asiatico saranno i prossimi a varcare i confini di casa per approdare sul mercato del Vecchio Continente.

Quandt non ha fornito alcuna data, neppure indicativa come invece era avvenuto qualche giorno fa (da un’altra fonte) nel caso dei dispositivi di smart home. Nel suo tweet ha tuttavia scritto in maiuscolo “soon”, lasciando intendere che i tempi sarebbero davvero ristretti.

In questo modo Xiaomi ufficializzerebbe presto in Europa Redmi Note 9, nella variante 3+64 GB e nelle colorazioni white, grey e green, Redmi Note 9 Pro, nella variante 6+128 GB e nelle stesse colorazioni del modello da cui deriva, ed infine Xiaomi Mi Note 10 Lite, nella variante 6+128 GB e nelle colorazioni white, black e purple.

Quale dei tre vorreste veder subito in Europa? Fateci sapere la vostra nei commenti e tornate a leggerci per ulteriori novità sugli smartphone dell’azienda cinese.

