Sarà disponibile fino al 21 giugno 2020 (salvo eventuali proroghe) WINDTRE Start Limited Edition, offerta dedicata agli utenti che desiderano attivare un nuovo numero WINDTRE.

Si tratta di un’offerta dedicata a chi è alla ricerca di una soluzione all inclusive che, dietro il pagamento di un canone di 11,99 euro al mese (con addebito su credito residuo), mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobile), 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 giga di traffico dati.

Come si attiva l’offerta WINDTRE Start Limited Edition

L’offerta Start Limited Edition può essere attivata nei negozi di questo operatore sparsi su tutto il territorio nazionale al costo di 6,99 euro (chi procede all’attivazione online seguendo questo link non dovrà pagare tale importo), cifra a cui bisogna aggiungere la somma di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Ricordiamo che le offerte WINDTRE possono essere utilizzate anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea (senza limiti per quanto riguarda le chiamate e gli SMS e con i limiti previsti dalla legislazione comunitaria per il traffico dati).

