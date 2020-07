WINDTRE ha aggiornato oggi – a dire il vero, un po’ in sordina – i limiti per i pagamenti con credito telefonico sul Play Store (e su App Store): è stato così previsto un aumento delle soglie di pagamento per l’acquisto di app e di contenuti digitali (film, libri e musica).

Qualora non lo sapeste, i clienti WINDTRE possono acquistare applicazioni e contenuti digitali sul Play Store utilizzando come metodo di pagamento anche il credito telefonico o l’addebito in fattura. L’acquisto con credito telefonico o addebito in fattura è però – per ovvie motivazioni – soggetto a talune limitazioni di spesa: la soglia per i pagamenti è aumentata ed è così passata da 15 euro a 50 euro per singola transazione. Contestualmente, è scesa a 250 euro (prima era 300 euro) la soglia di spesa mensile complessiva.

Vogliamo ricordarvi, ancora una volta, che gli store digitali in cui è disponibile il servizio di pagamento WINDTRE sono, oltre al Google Play Store e App Store, Microsoft Store e Chili TV, il famoso servizio di streaming online per noleggiare o acquistare un film.