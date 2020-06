Il team di WINDTRE ha aggiornato il listino delle varie offerte proposte ai nuovi e già clienti con alcune interessanti novità.

Le novità di WINDTRE in vigore da oggi

Una di queste riguarda i già clienti che da domani effettueranno un cambio offerta verso una di quelle della gamma MIA Easy Pay e MIA Call Your Country Easy Pay o con addebito su credito residuo (ma con canone di almeno 13,99 euro) ed in virtù della quale potranno usufruire della promozione gratuita 50 Giga Extra (ossia avranno 50 giga al mese per 4 mesi).

Inoltre l’operatore ha dato il via ad una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni già clienti selezionati, ai quali viene proposto l’acquisto di una SIM aggiuntiva contestuale all’attivazione di un’apposita offerta WINDTRE (questo il messaggio inviato: “Caro Cliente, puoi avere una SIM aggiuntiva con offerte a partire da 7,99 euro/mese e attivazione a partire da 6,99 euro! Costo SIM 10 euro. Entro il 13 Giugno 2020 vieni nel tuo negozio di riferimento o chiamalo per info, condizioni e dettagli. Molto piu’ vicini con WINDTRE!”).

Ed ancora, da oggi vengono introdotti nuovi add-on della serie Giga per Te:

10 Giga per Te a 4,99 euro al mese

20 Giga per Te a 6,99 euro al mese

50 Giga per Te a 9,99 euro al mese

100 Giga per Te a 14,99 euro al mese

Infine, sono disponibili da oggi le offerte MIA Plus Dati (60 giga a 8,99 euro al mese, 100 giga a 10,99 euro al mese e 150 giga a 14,99 euro al mese) e MIA Smart Dati (100 giga a 12,99 euro al mese più la rata mensile del device scelto e 150 giga a 19,99 euro al mese più la rata mensile del device scelto).

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

