Da ieri WINDTRE è a tutti gli effetti un operatore unico anche nella lista relativa alla portabilità in uscita verso altri operatori e ciò comporta un cambio nella gestione interna delle SIM dei suoi vari brand.

Ci riferiamo, oltre che al nuovo operatore unico, anche a Wind, Tre e Very Mobile, che per gli altri operatori mobile saranno tutti individuati con l’unica voce WINDTRE.

Per quanto riguarda la gestione interna, bisogna ricordare che le SIM del nuovo operatore, quelle ex Wind e quelle Very Mobile hanno numero seriale ICCID iniziale 893988 mentre quelle ex Tre hanno numero seriale ICCID iniziale 893999.

Le novità per i clienti WINDTRE

I clienti con SIM 893988 avranno tali possibilità:

ex Wind e WINDTRE potranno sempre effettuare un cambio offerta verso una nuova WINDTRE senza cambio della SIM

la SIM potrà essere sostituita (con un’altra con lo stesso seriale iniziale)

portabilità interna verso Very Mobile

portabilità in uscita verso altri operatori

portabilità su SIM già attiva provenendo da altri operatori

I clienti con SIM 893999 andranno incontro a queste novità:

per cambiare offerta verso una nuova del’operatore unico inizialmente vi sarà un nuovo processo di migrazione che consentirà di abbandonare il sistema gestionale di Tre senza cambiare SIM

in una seconda fase dovrebbero essere previste offerte dedicate agli ex clienti Tre e volte ad incentivare il passaggio a WINDTRE

successivamente verranno introdotte apposite SIM sostitutive per gli ex clienti Tre

in futuro saranno disponibili anche speciali SIM con seriale 893999 di Very Mobile per gestire i clienti ex Tre

