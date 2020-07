Mentre CoopVoce ripropone un’offerta che ha riscosso un discreto successo in passato, WINDTRE torna a tentare i clienti di altri operatori con alcune offerte di tipo operator attack. Scopriamo nel dettaglio prezzi, contenuti e validità delle nuove proposte.

CoopVoce Top 20, a volte ritornano

Era stata proposta durante le festività natalizie, e a quanto pare ha ottenuto un ottimo successo. Parliamo di CoopVoce Top20 che potrà essere attivata dai nuovi clienti, così come dai già clienti a partire dal 9 luglio e fino al 9 settembre. Al costo di 8 euro al mese, per sempre, l’offerta prevede chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili italiani, 1.000 SMS e 20 GB di traffico Internet in 4G.

I nuovi clienti dovranno sostenere un costo di 10 euro per l’acquisto della SIM, con 5 euro di credito incluso. Nessun costo invece per quanto riguarda l’attivazione. Per i già clienti invece il cambio piano costa 9 euro, che verranno scalati dal credito residuo insieme alla prima mensilità.

In caso di esaurimento delle soglie prima del rinnovo è possibile pagare anticipatamente il canone di 8 euro e resettare le soglie. In caso contrario verranno applicate le condizioni del piano tariffario Superfacile, con il traffico Internet che sarà interrotto.

WINDTRE tenta i clienti altrui

Prende il via oggi una nuova campagna promozionale di WINDTRE che fino al 13 luglio permetterà ai clienti di alcuni operatori di approfittare di offerte vantaggiose per cambiare compagnia telefonica. La prima proposta è WINDTRE Go 50 Top+ che al costo di 5,99 euro al mese offre minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico Internet con addebito sul conto residuo e nessun costo di attivazione.

WINDTRE Go 100 Top+ EasyPay invece consente di avere, sempre a 5,99 euro al mese, minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico Internet, appoggiando il pagamento su carta di credito o conto corrente. Il costo di attivazione è gratuito a patto di mantenere attiva l’offerta per almeno 24 mesi, in caso contrario verranno addebitati 2,10 euro per ogni mese mancante ai 24.

Per entrambe le offerte, presso i rivenditori aderenti, non è previsto alcun costo per la nuova SIM ma dovrà essere effettuata una ricarica di almeno 10 euro. La promozione è riservata ai clienti degli operatori virtuali, con la sola eccezione di Kena Mobile, LycaMobile e ho. Mobile.