In virtù dell’articolo 120 “Piattaforme di Didattica a distanza” presente all’interno del Decreto Legge Cura Italia, gli istituti scolastici possono fare affidamento ad un fondo di 85 milioni di euro per il 2020 al fine di dotarsi degli strumenti necessari per la didattica online. L’operatore WINDTRE quest’oggi presenta la nuova offerta Connessi e Promossi Digital espressamente indirizzata alla didattica online.

50 GB al mese agli studenti WINDTRE

Come? Gli istituti scolastici, tramite i fondi sopracitati, potranno offrire agli studenti muniti di SIM WINDTRE 50 GB di traffico dati mensili per 4 mesi al costo di 15 euro una tantum. Gli studenti non dovranno sborsare un singolo centesimo di euro, mentre le scuole potranno usufruire dei fondi statali per offrire 50 GB di traffico ai propri studenti.

Gli istituti avranno tempo fino al prossimo 31 marzo 2020 per scaricare la modulistica necessaria dal sito ufficiale, che comprende:

foglio Excel per l’anagrafica;

liberatoria;

guida alla compilazione.

I documenti compilati dovranno essere inviati tramite PEC all’indirizzo scuolaadistanza@pec.windtre.it appunto entro il prossimo 31 marzo. Gli studenti interessati dall’iniziativa riceveranno per 4 mesi 50 GB di traffico al mese con disattivazione automatica. Il conteggio del traffico dati verrà avviato al ricevimento dell’SMS con la conferma di attivazione della promozione Connessi e Promossi Digital.

A chiudere l’offerta appena vista, l’operatore telefonico aggiunge anche le seguenti offerte per l’acquisto di SIM attivabili dalle scuole nei punti vendita:

Junior+ Super , offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, 200 SMS e 30 GB al prezzo di 8,99 al mese con costo di attivazione di 0,99 euro. L’offerta è indicata ai minori di 14 anni con annessa l’applicazione WINDTRE Family Protect;

, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, 200 SMS e al prezzo di 8,99 al mese con costo di attivazione di 0,99 euro. L’offerta è indicata ai minori di 14 anni con annessa l’applicazione WINDTRE Family Protect; Student Super con promo EDU , offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, 200 SMS e 40 GB al prezzo di 7,99 euro al mese per i primi tre mesi, con costo di attivazione di 2,99 euro. L’offerta è indicata ai clienti under 20;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, 200 SMS e al prezzo di 7,99 euro al mese per i primi tre mesi, con costo di attivazione di 2,99 euro. L’offerta è indicata ai clienti under 20; Cube Super, offre 50 GB al prezzo di 7,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 2,99 euro.

Anche queste offerte saranno disponibili fino al prossimo 31 maggio 2020.

