Come ogni settimana, anche questa i clienti WINDTRE iscritti al programma fedeltà WINDAY potranno usufruire di una serie di sconti e promozioni.

I premi WINDAY della settimana

Oggi proseguirà l’iniziativa WinMartedì, in virtù della quale gli utenti potranno acquistare vari prodotti a prezzo scontato (e con spedizione gratuita) su Crazy Store, il sito e-commerce di WINDAY.

Domani è invece il giorno dedicato al concorso instant-win e per tutti i mercoledì di luglio il premio in palio è un weekend per due persone nella propria regione (sono inclusi 2 notti per una coppia in camera matrimoniale, 2 cene gourmet di 3 portate, 3 trasferimenti privati interni, 1 escursione e 1 trasferimento di andata e ritorno in auto privata con autista, il tutto per una distanza massima di 250 km tra la residenza del vincitore e la destinazione). Gli interessati potranno partecipare domani attraverso la sezione dedicata sull’app dell’operatore.

Giovedì e domenica sarà invece possibile partecipare ad un quiz con in palio rispettivamente 3.000 euro e 2.000 euro (sotto forma di credito telefonico o sconto in fattura): gli utenti dovranno rispondere a 9 domande a risposta multipla e il montepremi sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i vincitori.

Venerdì e sabato, infine, sarà possibile ottenere uno sconto del 50% sui film a noleggio su Chili e l’offerta 100 Giga Weekend (100 giga di traffico dati da usare in 3 giorni al costo di 1,99 euro).

Rabona Mobile sbarca su AppGallery

Passando a Rabona Mobile, l’app ufficiale dell’operatore è sbarcata anche su AppGallery, lo store di applicazioni di Huawei (la trovate seguendo questo link).

Continuano ad essere disponibili, infine, le offerte Rabona New Feder Special (chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 50 giga a 5,99 euro al mese) e Rabona New Feder Edition (chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 30 giga a 4,99 euro al mese).