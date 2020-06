Quest’oggi, lunedì 8 giugno 2020, parte al seconda settimana di giugno con tanti premi, quiz e sconti offerti per i tanti clienti WINDTRE iscritti al programma di fedeltà gratuito WinDay.

Come ogni settimana, WinDay è suddiviso nel seguente modo:

WinLunedì: appuntamento con premi e regali;

WinMartedì: sconti per acquistare numerosi prodotti;

WinMercoledì: concorsi a vincita con la formula instant win;

da giovedì a domenica: numerosi quiz e l’appuntamento con WinCinema in collaborazione con Chili.

WinDay dall’8 al 14 giugno 2020

Partendo con ordine, da oggi, 8 giugno 2020, i clienti WINDTRE potranno usufruire di due sconti del 30% su adidas.it e del 25% su tutta la sezione Outlet. Tutti gli amanti dell’abbigliamento sportivo Adidas potranno acquistare capi a prezzo scontato entro le 23:59 dell’8 giugno 2020, mentre la promozione scadrà il prossimo 21 giugno 2020.

Martedì 9 giugno 2020 partirà l’offerta “Second SIM” tramite cui acquistare una SIM con 100 GB di traffico dati a 12,99 euro, mentre gli utenti che vorranno acquistare un router potranno scegliere di portarlo a casa in abbinamento ad un WebPocket a 62,80 euro o ad un WebCube a 92,80 euro.

Venendo a mercoledì 10 giugno, i clienti potranno gareggiare ad un concorso per tentare di vincere il premio “Buono Shopping” che comprende buoni spesa Promoshopping in tagli da 25 o 50 euro, per un importo complessivo di 2000 euro.

Giovedì ritroveremo il concorso WinQuiz che, come ogni settimana, permette di vincere 3000 o 2000 euro di credito telefonico o sconto in fattura rispondendo correttamente a nove domande, mentre da venerdì a domenica tornerà l’appuntamento WinCinema con Chili che prevede uno sconto del 50% su tutti i film a noleggio e prime visioni.

Tutte le offerte appena viste sono elencate all’interno dell’applicazione WINDTRE disponibile al badge del Play Store qui in basso.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche