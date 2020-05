L’iniziativa WINDAY dedicata ai clienti WINDTRE iscritti al programma questa settimana offre due sconti che riguardano una macchina da caffè De’Longhi e alcuni prodotti Equilibra.

Il primo premio WINDAY di oggi, lunedì 11 maggio 2020, permette di acquistare a soli 49 euro una macchina per caffè automatica De’Longhi NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me in abbinamento a una confezione di capsule Essenza di Moka e a una confezione di capsule Espresso Barista.

Per riscattare il premio è sufficiente visitare una pagina dedicata di Nescafé, aggiungere al carrello il prodotto “Mini Me Automatica Black & Artic Grey di De’Longhi+32 capsule” e inserire il codice ricevuto tramite email da WINDTRE nel campo “Riscatta codici di registrazione promozionali”.

In alternativa alla promozione De’Longhi, i clienti possono richiedere uno sconto del 40% su una selezione di integratori, igienizzanti e cosmetici di Equilibra.

In entrambi i casi i due codici sconto riscattati possono essere utilizzati fino al 24 Maggio 2020 e non sono cumulabili con altre promozioni, tuttavia, Sabato 16 Maggio 2020, chi non sarà riuscito ad ottenere il premio WINDAY del Lunedì di questa settimana potrà usufruire di una seconda possibilità grazie all’iniziativa Re-WinLunedì.

Ultima possibilità per il Concorso Renegade

Domani 12 Maggio 2020 è il giorno in cui è possibile attivare le offerte speciali personalizzate del WinMartedì, mentre mercoledì 13 maggio 2020 sarà probabilmente l’ultima occasione per partecipare al concorso che mette in palio un SUV Jeep Renegade MY2020 Limited 1.6 Multijet II di colore Alpine White che include anche le spese di IPT e messa su strada.

Per prendere parte al concorso in modalità instant win è necessario accedere al programma WINDAY tramite l’app WINDTRE e cliccare su “GIOCA” all’interno della sezione WinMercoledì, attiva esclusivamente dalle ore 00.00 alle ore 23.59 di ogni Mercoledì.

Giovedì 14 Maggio 2020 dalle ore 08:00 fino alle 23:59 ci sarà il quiz a premi settimanale del WinGiovedì che mette in palio un montepremi condiviso di 3.000 euro in credito telefonico o sconto in fattura.

Il quiz consiste nel rispondere correttamente a 9 domande a risposta multipla scelte a caso nella sezione WinGiovedì. Lo stesso quiz con lo stesso montepremi sarà nuovamente disponibile Domenica 17 Maggio 2020 in versione “Speciale Domenica”.

Infine, da Venerdì 15 a Domenica 17 Maggio 2020 ci sarà l’appuntamento con WinCinema a casa in collaborazione con Chili, che consente di noleggiare un film e di ottenere il secondo noleggio in regalo.