L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria si è pronunciato in merito a un caso segnalato da Vodafone che riguarda la pubblicità commerciale della rete unica di WINDTRE, ritenuta in contrasto con l’articolo 2 del Codice dell’IAP che si riferisce alla comunicazione commerciale ingannevole.

Stando a quanto riportato nel dispositivo della decisione del Giurì della pubblicità, i claim esaminati sono quelli utilizzati da WINDTRE per la promozione della sua nuova Super Rete tramite TV, internet, stampa e affissioni, ovvero “la rete più grande d’Italia”, “Top Quality Network” e “La migliore rete internet”.

WINDTRE dovrà rimuovere il claim “La rete più grande d’Italia”

L’IAP ha deciso che il claim “La rete più grande d’Italia” è in contrasto con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, pertanto WINDTRE dovrà cessarne l’impiego nelle sue comunicazioni.

L’articolo 2 del suddetto codice stabilisce che la comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.

La Super Rete del nuovo brand unico WINDTRE è stata certificata anche Top Quality Network da uno studio di umlaut (ex P3).