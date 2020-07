Il processo di attivazione di una nuova SIM WINDTRE è stato ulteriormente snellito grazie alla procedura di video identificazione, che permette di non essere personalmente presenti alla consegna da parte del corriere.

Similmente a quanto avveniva con il solo operatore Wind, i nuovi clienti WINDTRE che attivano una nuova SIM direttamente online possono procedere all’attivazione della stessa anche con il riconoscimento tramite webcam.

La video identificazione potrà essere eseguita dopo la ricezione della scheda SIM, tramite computer o smartphone, dirigendosi sulla pagina dedicata windtre.it/attiva e comunicando il proprio codice fiscale e le ultime 5 cifre del seriale della SIM appena ricevuta.

Una volta comunicati questi dati, e dopo aver mostrato il documento di riconoscimento inserito in fase di acquisto della SIM, il cliente WINDTRE riceverà una mail che, in caso di corretta video identificazione, lo informerà di attendere circa 48 ore un SMS per l’attivazione della SIM.

In caso di esito negativo, probabilmente per problemi nell’identificazione del documento, sarà possibile riprovare rieseguendo la procedura appena descritta.

Ti potrebbe interessare: migliori offerte telefoniche