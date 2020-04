WINDTRE aggiorna oggi il portafoglio delle offerte pensate per i già clienti in target, presenti nel portfolio MIA, con nuove offerte dedicate anche agli “ex clienti Wind” ai quali è riservata la nuova gamma MIA Smart.

Dopo aver premiato gli ex clienti Tre, tocca ora ai quelli che in precedenza erano clienti Wind essere tentati dalle offerte con Telefono Incluso. Per i già clienti Wind sono pronte cinque combinazioni tra cui scegliere, tutte con minuti illimitati, 500 SMS e una quantità variabile di traffico Internet che determina il prezzo finale dell’offerta:

MIA 40 Smart : minuti illimitati, 500 SMS e 40 Giga a 9,99 euro al mese

: minuti illimitati, 500 SMS e a al mese MIA 60 Smart : minuti illimitati, 500 SMS e 60 Giga a 11,99 euro al mese

: minuti illimitati, 500 SMS e a al mese MIA 80 Smart : minuti illimitati, 500 SMS e 80 Giga a 13,99 euro al mese

: minuti illimitati, 500 SMS e a al mese MIA 100 Smart : minuti illimitati, 500 SMS e 100 Giga a 15,99 euro al mese

: minuti illimitati, 500 SMS e a al mese MIA 150 Smart: minuti illimitati, 500 SMS e 150 Giga a 19,99 euro al mese

Varia anche il costo di attivazione, fissato a 24,99 euro per MIA 40 Smart e MIA 60 Smart, e a 19,99 euro per le altre tre offerte. In ogni caso è previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi.

Gli utenti possono scegliere il proprio smartphone da un catalogo che include i modelli più diffusi, come la serie Galaxy S20, iPhone 11, ma anche modelli più abbordabili come Galaxy A50 o Redmi Note 8T. A seconda del modello scelto è previsto un eventuale anticipo con una rateizzazione in 30 mesi il cui importo va sommato a quello dell’offerta scelta.

In arrivo, per chi necessita di traffico Internet a tempo limitato, anche 100 Giga X Te Special con 100 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo una tantum di 7,99 euro. In alternativa è possibile scegliere 100 GIGA Spring Edition, con 100 GB da utilizzare entro due mesi, pagando 9,99 euro. In entrambi i casi l’offerta si disattiva automaticamente al termine del periodo di validità.

Le nuove offerte sono valide, salvo proroghe, fino al 18 maggio, data fino a cui sono state prorogate tutte le altre offerte del listino WINDTRE.