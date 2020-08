Da Kena Mobile arrivano alcune novità pensate per consentire agli utenti di vivere il mese di agosto senza pensieri, come la possibilità di aggiungere traffico dati senza costi al proprio piano.

Le novità di Kena Mobile

I nuovi clienti che ad agosto attiveranno un’offerta, infatti, riceveranno 30 giga di traffico dati da usare entro 30 giorni (Opzione Estate) mentre i già clienti potranno avere la stessa offerta pagando 3 euro (invece di 5 euro).

Per quanto riguarda l’offerta Kena 5,99 (mette a disposizione chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 70 giga a 5,99 euro al mese), adesso è disponibile per chi proviene da Iliad e Fastweb Mobile (non più ho. Mobile).

Kena 7,99 (offerta che mette a disposizione chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 50 giga a 7,99 euro al mese), invece, è ora disponibile per chi proviene da Tiscali, CoopVoce e ho. Mobile (e non più Fastweb).

I premi di WINDAY

Passando a WINDAY, il programma fedeltà di WINDTRE, oggi gli utenti iscritti potranno acquistare vari prodotti a prezzo scontato su Crazy Store, la piattaforma e-commerce dell’operatore.

Alcuni utenti potrebbero anche ricevere in promozione Summer 150 Giga a 12,99 euro: si tratta di un’offerta che al costo una tantum di 12,99 euro mette a disposizione dell’utente 150 giga di traffico dati da usare entro 90 giorni.

Domani gli utenti iscritti potranno partecipare al concorso che permette di vincere una smart TV Panasonic da 55 pollici UHD OLED 4K con Soundbar 3.1ch mentre giovedì è in programma un quiz con un montepremi di 3.000 euro (in ricariche o sconti su fatture).

Da venerdì a domenica, infine, gli utenti WINDAY avranno la possibilità di riscattare su CHILI 1 film gratuito selezionabile da una serie di film a noleggio.