Vodafone continua a tentare alcuni clienti tramite diverse offerte operator attack Vodafone Special. Alcune di queste offerte, a partire da 6,99 euro in su, sono state prorogate fino a nuova comunicazione e possono essere attivate nei negozi ufficiali dell’operatore rosso.

Offerte operator attack Vodafone Special

Ecco la lista completa e tutti i dettagli delle offerte operator attack:

Vodafone Special Unlimited Limited Edition , con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 GB di traffico dati in 4G a 6,99 euro al mese se si proviene da Tiscali, CoopVoce e CoopVoce Full, con costo di attivazione pari a 1 centesimo di euro ;

Vodafone Special Unlimited, con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 GB di traffico dati in 4G a 7 euro al mese se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, 1Mobile e Digi Mobil senza costi di attivazione. L'offerta non è valida per i clienti provenienti da Lycamobile, ho. Mobile, Kena Mobile, CoopVoce, Tiscali e Very Mobile;

Special Minuti 50 Giga viene prorogata ed offre minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali, 50 GB di traffico dati a 9,90 euro al mese con costo di attivazione di 12,10 euro. L'offerta è valida per clienti provenienti Kena Mobile, LycaMobile e BT Enia Mobile;

Vodafone Special 1000 1 GB per i nuovi clienti ed offre minuti illimitati, 1000 SMS e 1 GB di traffico dati a 12 euro al mese con costo di attivazione di 3 euro. L'offerta è attivabile senza portabilità oppure con portabilità da tutti gli operatori;

Special Minuti 10 Giga per i nuovi clienti anche senza portabilità ed offre minuti illimitati verso numeri fissi e mobile, 10 GB di traffico al prezzo di 15 euro al mese con costo di attivazione di 5 euro.

Ricordiamo che tutte le offerte appena viste prevedono l’acquisto di una nuova SIM – 10 euro con 5 euro di traffico incluso – con obbligo di ricarica in loco pari a 5 o 10 euro, a completa discrezione del rivenditore. Tutte le nuove SIM prevedono l’attivazione automatica anche del profilo Vodafone 25 New che include i seguenti servizi accessori non disattivabili:

Smart Passport+, offre 60 minuti (30 minuti in entrata e 30 in uscita), 500 MB al giorno al prezzo di 3 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA, che sale a 6 euro in altri paesi e solo in caso di utilizzo;

Ricevuta di Ritorno SMS, incluso e non abilitato di default con costo di 25 centesimi di euro per ogni SMS di notifica ricevuta;

, incluso e non abilitato di default con costo di per ogni SMS di notifica ricevuta; Segreteria telefonica, Chiamami e Recall, al costo di 12 centesimi di euro al giorno solo in caso di utilizzo con la segreteria telefonica al costo di 1,50 euro al giorno in caso di utilizzo.

Il nuovo piano prevede inoltre il meccanismo di credito negativo che offre al cliente la possibilità di effettuare chiamate e utilizzare il traffico dati senza limiti per 24 ore in caso di credito insufficiente, al costo di 99 centesimi di euro. Il costo verrà nuovamente addebitato fino ad un massimo di 1,98 euro nel caso in cui il credito sarà insufficiente anche il giorno successivo.

