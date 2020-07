Vodafone Special Giga online: minuti, SMS e 70 GB e prezzo garantito per 2 anni

Vodafone continua l’offensiva per conquistare nuovi clienti e da oggi rende disponibile sul proprio sito ufficiale anche Vodafone Special Giga a un prezzo “bloccato” per 2 anni, offerta attivabile dai clienti di alcuni operatori disposti a richiedere la portabilità del numero.

Vodafone Special Giga online

Qualora non sapeste di cosa stiamo parlando, Vodafone Special Giga, precedentemente nota come “Vodafone Special 20+50 Giga”, include minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 9,99 euro al mese, cui bisogna aggiungere il costo di 10 euro per la SIM. E’ da oggi attivabile online direttamente sul sito www.vodafone.it se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri gestori virtuali (esclusi ho.Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e CoopVoce), risparmiando così anche il costo di attivazione. Inoltre è incluso il programma fedeltà Vodafone Happy Black, senza costi aggiuntivi a tempo indeterminato invece che a 1,99 euro in più al mese.

Non possiamo non sottolineare che il prezzo di Vodafone Special Giga, così come indicato dal sito ufficiale, è garantito per 24 mesi dall’attivazione, ma l’unico metodo di pagamento disponibile è Smart Pay che comporta l’attivazione del servizio di ricarica automatica.