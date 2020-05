Vodafone ha aggiornato il proprio listino di tablet che è possibile acquistare a rate insieme alle offerte dati in abbonamento Giga Speed Plus 50 e Giga Speed Plus 100.

Si tratta di due offerte che mettono a disposizione degli utenti 50 giga o 100 giga di traffico dati al costo mensile rispettivamente di 11,99 euro e di 19,99 euro.

Le offerte in questione possono essere attivate online (qui trovate la pagina dedicata) e richiedono un contributo di attivazione di 5 euro per i nuovi clienti mentre per le SIM dati già attive bisognerà pagare 19 euro.

Con queste offerte dati di Vodafone anche un tablet a rate

Insieme a tali due offerte è possibile acquistare i seguenti tablet (con addebito automatico dei costi su carta di credito o conto corrente):

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) – anticipo di 9,99 euro e 30 rate di 8 euro al mese

iPad 2018 – anticipo di 83,99 euro e 30 rate di 12 euro al mese

iPad Air 3 64GB – anticipo di 99,99 euro e 30 rate di 18 euro al mese

iPad Pro 11 64GB – anticipo di 219,99 euro e 30 rate di 25 euro al mese

iPad Pro 12,9 2018 64GB – anticipo di 274,99 euro e 30 rate di 30 euro al mese

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

