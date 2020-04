A poche ore di distanza dal lancio del nuovo piano base Vodafone 25 New, l’operatore in rosso rivede le condizioni contrattuali del piano a consumo Vodafone Senza Scatto New. Si tratta di modifiche esclusivamente rivolte alle nuove attivazioni, salvo eventuali cambiamenti, modifiche fra l’altro già in vigore da ieri.

Cosa cambia per il piano Senza Scatto New di Vodafone

Per chi non lo sapesse, Senza Scatto New è un piano nato in seguito a una delibera dell’AGCOM, un piano a consumo, perciò senza un canone mensile, che prevede 7 centesimi per gli SMS, 1,30 euro per gli MMS e chiamate a 29 centesimi al minuto, senza scatto alla risposta, per l’appunto.

Ebbene, tale piano d’ora in avanti non è più compatibile con le offerte Vodafone che prevedono un bundle di minuti, SMS o dati per navigare, modifica che per il momento riguarda soltanto la versione che viene attivata a partire dal 19 aprile 2020.

Dunque, Vodafone Senza Scatto New, da ieri, è a tutti gli effetti un piano acquistabile soltanto da chi non intende attivare delle offerte telefoniche da pagare mensilmente. Non sono tuttavia previste modifiche per coloro i quali l’hanno già attivo sulla propria SIM Vodafone, salvo eventuali cambiamenti.

