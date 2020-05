Come ogni venerdì, anche oggi, 29 maggio 2020, torniamo a parlarvi dell’iniziativa settimanale di Vodafone per tutti i clienti iscritti a Vodafone Happy Friday.

Quest’oggi i clienti dell’operatore rosso potranno sfruttare un buono sconto di 15 euro da spendere nei negozi o sul sito online di Sephora, a fronte di una spesa minima pari a 69 euro.

15 euro di sconto per Sephora

Per ottenere il buono sconto è necessario accedere all’applicazione mobile My Vodafone (qui il download) entro le 23:59 di oggi 29 maggio 2020. Lo sconto in questione, disponibile all’interno della sezione “Happy Friday” dell’applicazione mobile, verrà svelato dopo aver disegnato uno smile sul display.

Lo sconto offerto da Vodafone Happy Friday per Sephora sarà disponibile fino al prossimo 4 giugno 2020 e, nel caso in cui si decida sfruttarlo per concludere un acquisto tramite lo store online del negozio, sarà necessario avere a portata di mano anche il codice alfanumerico ricevuto tramite SMS.

I clienti che invece preferiscono acquistare i prodotti Sephora nei negozi dovranno semplicemente mostrare l’SMS con il coupon direttamente in cassa.

Il codice nella schermata qui in alto è disponibile al primo lettore di TuttoAndroid che lo utilizzerà per ottenere il buono da 15 euro a fronte di una spesa minima di 69 euro. Buona fortuna!

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche