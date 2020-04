Vodafone Happy Black è il programma di fidelizzazione a pagamento di Vodafone che, tramite una quota mensile pari a 1,99 euro, permette ai suoi clienti di accedere ad una lista piuttosto nutrita di sconti e varie promozioni. In queste ore l’operatore rosso lancia diversi nuovi sconti per alcuni partner e non solo.

Nuovi sconti e 3 mesi gratis

Partendo dagli sconti, i clienti iscritti al programma di fidelizzazione possono ottenere uno sconto del 25% su questa selezione di brand per giocattoli:

Fischer-Price;

Barbie;

Hot Wheels;

UNO.

A questi si aggiunge inoltre lo sconto del 15% per acquistare pannolini e salviettine HuggieLinesBaby e Pampers tramite il sito quimammeshop.it. Gli sconti in questione vengono inviati da Vodafone tramite SMS; a questo punto basta utilizzare il codice direttamente sul sito della compagnia dopo aver inserito i prodotti all’interno del carrello.

I clienti possono inoltre utilizzare entrambi i codici se nel carrello vengono inseriti prodotti afferenti a due diverse categorie. Questa offerta è valida fino al prossimo 31 maggio 2020 e lo sconto non può essere applicato alle spese di spedizioni, che in ogni caso restano gratuite per acquisti superiori ai 59 euro.

Vodafone Happy Black offre anche uno sconto del valore di 10 euro su spesa minima di 50 euro per l’acquisto di prodotti THUN. Le modalità di utilizzo sono le stesse che abbiamo descritto per gli sconti sopracitati e lo sconto verrà automaticamente applicato in fase di pagamento.

Alcuni clienti starebbero inoltre ricevendo la possibilità di sfruttare 3 mesi gratuiti di Vodafone Happy Black,con disattivazione automatica allo scadere del periodo di prova.

