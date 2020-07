Vodafone lancia la Giga Speed Summer Edition e Special Giga: più GB di internet e stesso prezzo

Dopo averle presentate negli scorsi mesi, Vodafone ha deciso, ora che le vacanze estive sono alle porte, di rilanciare le opzioni Giga Speed in una nuova versione: il canone mensile non cambierà ma i clienti riceveranno gratuitamente un bundle aggiuntivo di traffico dati per navigare in Internet così da non rimanere mai a secco di GB, nemmeno in vacanza.

Vodafone Giga Speed Summer Edition

Le opzioni tariffarie Vodafone Giga Speed Summer Edition devono essere sottoscritte – perchè venga garantito il bonus – nel periodo intercorrente tra il 21 luglio e il 31 agosto 2020. Non sono nient’altro che le stesse offerte Giga Speed, cui si aggiunge un bundle di dati gratuito, disponibili per tutti i clienti privati che, a seconda se opteranno per la ricaricabile o l’abbonamento, potranno attivare rispettivamente Giga Speed 20 o 50 Summer Edition oppure Giga Speed Plus 50 o 100 Summer Edition.

Vodafone Giga Speed 20 Summer Edition : 20 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 9,99 euro al mese, cui si aggiungono 20 GB gratuiti da utilizzare entro il 30 settembre 2020;

: 20 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 9,99 euro al mese, cui si aggiungono 20 GB gratuiti da utilizzare entro il 30 settembre 2020; Vodafone Giga Speed 50 Summer Edition : 50 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 9,99 euro al mese, cui si aggiungono 40 GB gratuiti da utilizzare entro il 30 settembre 2020;

: 50 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 9,99 euro al mese, cui si aggiungono 40 GB gratuiti da utilizzare entro il 30 settembre 2020; Vodafone Giga Speed Plus 50 Summer Edition : 50 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 11,99 euro al mese, cui si aggiungono 40 GB gratuiti da utilizzare entro il 30 settembre 2020;

: 50 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 11,99 euro al mese, cui si aggiungono 40 GB gratuiti da utilizzare entro il 30 settembre 2020; Vodafone Giga Speed Plus 100 Summer Edition: 100 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 19,99 euro al mese, cui si aggiungono 40 GB gratuiti da utilizzare entro il 30 settembre 2020.

Vodafone Special Giga

C’è tuttavia un’altra sorpresa in casa Vodafone: da oggi è possibile attivare Vodafone Special Giga (NdR, in precedenza nota come “Vodafone Special 20+50 Giga”) che include minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati in 4G al prezzo di 9,99 euro al mese, cui bisogna aggiungere il costo di 10 euro per la SIM.

Vodafone Special Giga, attivabile attivabile esclusivamente tramite Smart Pay, è disponibile per i nuovi clienti Vodafone che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche in versione Full MVNO), Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni operatori virtuali. E’ però necessario che i clienti siano stati, tramite SMS o altro, selezionati dall’operatore e si rechino presso un negozio aderente.