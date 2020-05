Con l’iniziativa “Lontani, ma connessi” di Vodafone lanciata diverse settimane fa durante l’emergenze Coronavirus, l’operatore permetteva ai clienti di utilizzare i giga dell’offerta nazionale anche nei paesi dell’Unione Europea, senza i limiti normalmente presenti e dettagliati dal regolamento in materia.

Torna il limite di giga in roaming

Ma, con la partenza ufficiale della “Fase 2” per quanto riguarda il lento ritorno alla normalità dopo molte settimane di quarantena, l’iniziativa promossa dell’operatore rosso termina di esistere. Questo significa che, da oggi, i clienti potranno utilizzare minuti e SMS dell’offerta nazionale anche in Europa ma che, come accadeva in passato, il consumo di traffico dati (giga) tornerà nuovamente sotto il tetto massimo che varia in base all’offerta mensile attiva.

Una volta consumati tutti i giga a disposizione per il roaming all’estero, tornerà ad essere applicato il costo extrasoglia pari a 0,427 centesimi di euro per ogni MB di traffico dati consumato. Se non conoscete il tetto massimo a disposizione per il consumo di traffico dati o se l’avete dimenticato, potete facilmente calcolarlo facendo riferimento a questa semplice formula matematica:

Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 3,5] x 2

Questa, valida fino al prossimo 31 dicembre 2020, vi permetterà di avere sempre una stima precisa di quanti GB avete a disposizione per il traffico in Unione Europea.

