Buone notizie per gli utenti Vodafone, per i quali infatti a partire da oggi è aumentato il quantitativo di traffico dati disponibile nell’offerta Giga Ricarica 20.

Stiamo parlando dell’offerta che, a fronte del pagamento di una ricarica da 20 euro, mette a disposizione dell’utente 19 euro di credito telefonico e 5 giga (invece di 3 giga come in precedenza) di traffico dati (il cui costo, in sostanza, è di 1 euro) da usare entro un mese (anche in roaming nei Paesi UE).

La Giga Ricarica è disponibile presso le tabaccherie, i bar, le edicole e le ricevitorie e in tali punti vendita va a sostituire la ricarica standard diretta da 20 euro.

Vodafone ha 3 opzioni Giga Ricarica

Da oggi, pertanto, le opzioni di Giga Ricarica disponibili sono le seguenti:

Giga Ricarica 5 – costo di 5 euro con una ricarica di 4 euro e 5 giga di traffico dati per un mese

– costo di 5 euro con una ricarica di 4 euro e 5 giga di traffico dati per un mese Giga Ricarica 10 – costo di 10 euro con una ricarica di 9 euro e 5 giga di traffico dati per un mese

– costo di 10 euro con una ricarica di 9 euro e 5 giga di traffico dati per un mese Giga Ricarica 20 – costo di 20 euro con una ricarica di 19 euro e 5 giga di traffico dati per un mese

