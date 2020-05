Sebbene ci si avvii verso un progressivo ritorno alla normalità, Vodafone ha deciso di proseguire nell’iniziativa avviata nell’ambito della Solidarietà digitale promossa dal Ministero: ecco che nelle ultime ore è stata proposta via SMS la promozione Giga illimitati per alcuni suoi clienti selezionati.

“Giga illimitati” per i clienti Vodafone

Proseguendo sulla falsa riga di quanto è stato proposto tempo fa, Vodafone ha deciso di inviare ad alcuni suoi clienti un altro SMS in cui si offre la possibilità di attivare gratuitamente – NdR, almeno questo è quanto si evince dal contenuto del messaggio e dalle segnalazioni avute – l’opzione per ottenere GB di internet illimitati per un mese, chiamando il numero 42100. E’ molto probabile che i clienti a cui l’SMS è stato inviato è sono proprio coloro che avevano già ricevuto e attivato la relativa offerta nell’ambito del programma “Solidarietà digitale”.

Non possiamo non ricordarvi che opzioni come “Giga illimitati” di Vodafone si disattivano automaticamente, dato che non è previsto – queste almeno le indicazioni – alcun contributo da parte del cliente. In ogni caso, fateci sapere scrivendoci nei commenti se anche voi avete ricevuto una proposta come questa!

Grazie a Daniele G. per la segnalazione