TIM ha annunciato che è stata completata l’operazione di cessione di 41,7 milioni di azioni di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), pari al 4,3% del capitale sociale, con proventi per circa 400 milioni di euro.

Lo stesso quantitativo di azioni è stato venduto anche da Vodafone e, pertanto, in seguito a tali operazioni la partecipazione di Vodafone e TIM in INWIT passa dal 37,5% al 33,2% ciascuna.

Vodafone e TIM manterranno il controllo congiunto di INWIT

Vodafone e TIM hanno assunto, in linea con la prassi di mercato, un impegno di lock-up sulle azioni residue direttamente e indirettamente in INWIT per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’operazione: durante questa fase, pertanto, non potranno porre in essere alcun atto di disposizione delle azioni di INWIT senza il preventivo consenso dei Joint Bookrunner (BofA Securities, Banca IMI, Goldman Sachs International e UBS).

Per quanto riguarda INWIT, i due operatori telefonici continueranno a mantenere il controllo congiunto di questa società e a detenere una partecipazione paritaria del suo capitale sociale.

TIM ha reso noto, infine, che i 400 milioni di euro ricavati da tale operazione saranno utilizzati per ridurre la leva finanziaria.

